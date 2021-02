Martignago salva il Ravenna a Fano (1-1)

Giovani che corrono in campo, vecchie glorie a sedere in attesa di un impiego part time. Ormai le scelte di Stellone sono chiare e premiano l'Arezzo che pareggia a Trieste andando molto vicino a vincerla. Un calcio di punizione di Pinna in avvio trova Offredi impreparato e porta in vantaggio la squadra toscana. Effetto sorpresa durevoli per gli amaranto, oggi in completino "carta zucchero". Perez si infila ancora e Tartaglia salva tutto. La Triestina si vede solo a metà tempo con Sarno, interessante il tentativo del talentuoso trequartista. Sempre lui un minuto dopo chiama Sala alla prima parata vera della sua partita. Cresce l'alabarda e si prende il pari che cercava. Sul cross di Calvano entra bene Guido Gomez per l'1-1. In tempi nemmeno troppo lontani l'Arezzo si sarebbe sciolto e vince rieccolo. Altra situazione da fermo e altro calcio vincente di Pinna. Doppietta davvero inusuale per un difensore.

Ripresa con Trieste all'attacco e ci mancherebbe, Sala in angolo su Procaccio. Per arrivare la nuova situazione di parità ci vuole un rigore, guadagnato tra le proteste ospiti e segnata da Guido Gomez. Doppietta anche per lui, meno rara per un attaccante. E potrebbe tirar dritto la Triestina invece i ritmi si abbassano e allora Stellone si gioca la qualità dei suoi violini. Serrotti vicinissimo al blitz, mezzo miracolo se non intero di Offredi. E poi sempre Arezzo con Di Paolantonio, mirata e tiro a giro che bacia la traversa. Finale con palla golosa per Alessio Cerci, il destro è vicinissimo ad esser quello del colpaccio.









Un tempo, un gol, un punto a testa tra Fano e Ravenna. Barbuti punge in apertura di una prima frazione tutta fanese. Il vantaggio è un gol da film. Tomei esce e pasticcia coi piedi, Gentile si inventa un tiro intercontinentale e lo beffa da oltre oceano. Il Ravenna accusa e affida la reazione e qualche iniziativa individuale di Sereni e Franchini. Barbuti invece prima dell'intervallo prova a sigillare.Tomei coi piedi stavolta bene. Ripresa e cambia tutto, il Fano non ha la stessa pressione alta e il Ravenna esce alla distanza. Viscovo in anticipo su Sereni. Il pari arriva bello e meritato al minuto 60' con Zannoni che innesca Martignago, il colpo sotto riporta i giallorossi a galla. L'ultima parte di match fa quasi pensare al ribaltone. Decisivo Viscovo sulla conclusione al volo di Ferretti. Fiammata fanese di Nepi, diagonale con Tomei raccolto in preghiera. E bomba finale di Esposito alta di poco a chiudere il sipario su un 1-1 più giusto che utile.