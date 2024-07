Mbappé il nuovo Galacticos

L'effetto Mbappé è evidente già dalla presentazione. A Madrid è spesso così e sono 75 mila i tifosi al Bernabeu per accogliere il nuovo attaccante del Real. Grande entusiasmo sulle tribune, altrettanto sul palco della presentazione. Le 15 coppe campioni, delle quali 6 negli ultimi 10 anni, a simboleggiare i trionfi e la forza di un club che vince e continua a farlo aggiungendo stagione dopo stagione sempre nuovi campioni. Dopo 7 anni di PSG Mbappé ha salutato Parigi per cedere alle avances del Real. Come dargli torto.

Accoglienza da re e contratto da 15 milioni a salire fino al 2029. Una vera standing ovation ad accogliere il nuovo Galacticos anche per le prime parole: "È incredibile essere qui. È incredibile. Ho dormito per molti anni con il sogno di giocare per il Real Madrid. E oggi il mio sogno si è realizzato. Sono un ragazzo felice oggi. Sono molto felice. Ora ho un altro sogno. Questo sogno è di realizzare, voglio realizzare un altro sogno, di essere all'altezza della storia di questo club, il migliore del mondo. Posso dire una cosa: darò la mia vita per questo club e per questo stemma".