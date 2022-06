Mercato: l'allenatore Roberto Cevoli ad un passo dal Siena

Il tecnico sammarinese Roberto Cevoli ad un passo dalla panchina del Siena. Il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica dei toscani Ernesto Salvini ha pensato a lui per risollevare le sorti dei bianconeri lo scorso anno partiti con ambizioni hanno concluso la regular season solo al 13° posto in classifica. Dopo aver chiuso definitivamente l'esperienza con il Renate l'allenatore biancoazzurro è davvero molto vicino ad una panchina ambiziosa come quella toscana. Ancora presto per parlare di favorite ma stando a come si muovono sul mercato Cesena e Reggiana saranno tra le protagoniste più attese. I bianconeri hanno messo i punti esclamativi nei due ruoli centrali con il DS Stefano Stefanelli al posto di Moreno Zebi e Mimmo Toscano allenatore abituato a stare al vertice. Per Stefanelli il problema principale si chiama Mattia Bortolussi. Per il momento solo il Cittadella si è avvicinato ma le parti sembrano lontane. Il nome per l'attacco fatto da Toscano è quello del 31enne Simone Corazza della Reggina. Omai fatta per l'arrivo del difensore Ivan Kontek, il croato arriva in prestito al Cesena dalla Ternana. La Reggiana ha confermato il tecnico Aimo Diana. L'ottima stagione dei granata ha convinto il nuovo DS Roberto Giretti a proseguire il lavoro con l'ex centrocampista del Torino. Con Cigarini operato al crociato, ritorno previsto per dicembre, la Reggiana sta trattando il centrocampista del Sassuolo, lo scorso anno in prestito al Montevarchi, Alessandro Mercati. Le voci danno un possibile inserimento dell'Alessandria nel Girone B.

Imolese. Il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica Emanuele Righi dovrà sciogliere il nodo allenatore. In settimana attesa una definitiva risposta da Gaetano Fontana. I rossoblu vorrebbero proseguire con il tecnico della salvezza. Rimini. Confermati il DS Maniero triennale e il tecnico Gaburro fino al giugno 2023 si pensa più a capire chi confermare o meno della rosa attuale che a nomi nuovi. L'unico vero interesse è stato manifestato per Marcello Sereni dell'Ancona. A proposito di Ancona, terminata la doppia nominazione Ancona/Matelica, da quest'anno sarà solo Ancona con i confermati Colavitto allenatore e Micciola Direttore Sportivo, uscita definitivamente Roberta Nocelli. Gubbio. Esonerato Torrente, biennale per Piero Braglia. 6 promozioni per lui in carriera, 4 dalla c alla B con Catanzaro, Pisa, Juve Stabia e Cosenza. Confermato il DS Mignemi fino al giugno 2023. Vicinissimo a vestire la maglia rossoblu il portiere polacco Michal Lewandowski lo scorso anno al Messina.