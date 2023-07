Messi all'Inter Miami, il fuoriclasse argentino star sotto la pioggia

Presentazione bagnata presentazione fortunata. Meglio prenderla così avranno pensato gli organizzatore dell'evento Messi, che hanno dovuto spostare dalle 18 alle 20 la passerella del fuoriclasse argentino a causa di un nubifragio che si abbattuto sullo stadio esaurito in ogni ordine di posto per accogliere l'argentino campione del mondo. Sulle note di "Everybody wants to rule the world", un grande successo degli anni '80 firmato Tears For Fears, l'ingresso sul palco di Messi accolto da un boato e dall'abbraccio dei tre proprietari del club Jose e Jorge Mas e David Beckham. E' stato proprio l'inglese a volere la “pulce” all'Inter Miami dopo averlo avuto avversario per anni nel “clasico” Barcellona – Real Madrid e viceversa. Contratto per due stagioni per il fuoriclasse di Rosario che percepirà tra bonus e premi partita una cifra che oscilla tra i 50 e i 60 milioni all'anno, come rivelato dalla proprietà. Il numero 10 si è dichiarato onorato e felice della scelta fatta, ma quello che gli interessa di più è continuare ad alzare trofei. “Sono qui per aiutare il club a vincere, come ho sempre fatto nella mia carriera” Quando ha mostrato la sua nuova maglia sono partiti i fuochi d'artificio. Nel suo saluto al pubblico ha sempre menzionato la forza datagli dalla famiglia che lo ha raggiunto nel corso della presentazione: la moglie Antonela Roccuzzo e i suoi tre figli. Nel corso della serata anche tanta musica: tra gli ospiti la star colombiana Camilo, oltre al benvenuto in video messaggio delle tante star che risiedono a Miami. Leo potrebbe fare il suo debutto venerdì contro la squadra messicana del Cruz Azul nella nuova Leagues Cup, ma l'allenatore dell'Inter Miami, Gerardo 'Tata' Martino, ha invitato alla pazienza: "Aspettiamo che raggiunga una buona forma fisica. Giocherà al momento opportuno". Subito dopo il momento dell'altro grande acquisto dell'Inter Miami, altro campione del mondo con la Spagna, il centrocampista 35 enne Sergio Busquets.