Messi vince il Fifa the Best, assente Ronaldo

Dieci: come gli anni che sono passati dall'ultima volta che Lionel Messi ha vinto il trofeo, dieci come il numero della Pulce in blaugrana e in nazionale, e soprattutto dieci come i punti di differenza tra l'argentino e il suo rivale di sempre Cristiano Ronaldo, il grande assente alla premiazione che ha ottenuto il terzo posto. Una assenza che la Fifa sembra non aver mandato giù, quando all'annuncio della top XI del 2019 non ha citato il portoghese tra gli attaccanti. 46 punti a Messi e 36 a Ronaldo, mentre l'altro grande favorito Virgil Van Dijk ha ottenuto 38 punti, arrivando quindi secondo. Andando però a vedere la distribuzione dei voti, viene fuori un quadro molto particolare: i commissari tecnici e i capitani delle nazionali confermano Messi, con secondo posto per CR7. Van Dijk, votato sia dal tecnico di San Marino Franco Varrella che dal capitano Davide Simoncini, solamente terzo. Per i media invece sarebbe stato proprio il difensore olandese (votato anche dal giornalista di San Marino RTV Elia Gorini) a vincere, con Messi secondo e Ronaldo terzo. La vittoria di Messi è stata poi suggellata dai voti dei tifosi, tra i quali ha preso da solo il 45% delle preferenze. Ma l'argentino avrebbe comunque vinto il titolo, visto il successo di voti avuto tra i suoi colleghi. A stupire è il flop di Ronaldo tra i media, per cui ha preso poco più della metà dei voti di Van Dijk, uno che probabilmente mai come quest'anno sarebbe stato il vincitore ideale, visto anche il titolo di Uefa Best Player ricevuto a fine agosto. Addirittura fuori dalla top 10 il portiere Alisson, che si consola però col titolo di miglior portiere. Pochi dubbi invece sul miglior allenatore, con Jurgen Klopp che ha nettamente vinto davanti a Pep Guardiola e Maurizio Pochettino, per un podio tutto inglese, mentre le premiazioni femminili sono dominate dagli Stati Uniti vincitori del Mondiale, con Megan Rapinoe che vince il titolo di miglior giocatrice, battendo la connazionale Alex Morgan che però è la più votata tra i tifosi. La miglior allenatrice è Jill Ellis, che con la nazionale statunitense è diventata la prima allenatrice nella storia a vincere due Coppe del mondo consecutive, e la seconda in senso assoluto dopo Vittorio Pozzo con l'Italia.