Mondiali femminili: Australia e Inghilterra ai quarti

L'Australia vince per la prima volta uno scontro nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale femminile e avanza ai quarti di finale. Le padrone di casa battono 2-0 la Danimarca, proseguendo, così, nel proprio cammino verso le migliori quattro del torneo, traguardo finora mai raggiunto. Sono le danesi a tenere di più palla e a tirare di più, ma senza convinzione, mentre alle australiane basta un goal per tempo per chiudere la partita. La prima rete è di Foord, attaccante dell'Arsenal, imbeccata in contropiede da un magistrale filtrante di Fowler. A raddoppiare ci pensa Raso, che approfitta di una sponda di Van Hegmond in area piccola e incrocia per il 2-0. All'80' c'è spazio pure per l'attesissimo debutto nel torneo dell'asso del Chelsea, Sam Kerr, che si rende subito pericolosa con una fuga sulla destra, ma senza successo. Per l'Australia è la terza partita su quattro senza subire goal: i tre presi finora sono arrivati tutti nella sconfitta indolore ai gironi contro la Nigeria. Terza porta inviolata su quattro anche per le africane, che, però, cadono ai rigori contro l'Inghilterra nell'altro ottavo. Sfortuna e imprecisione fermano il cammino delle nigeriane, che che colpiscono una traversa sia nel primo tempo, su un siluro di Plumptre, sia nel secondo, sul colpo di testa a spiovere di Kanu. Le due occasioni più importanti per l'Inghilterra sono invece neutralizzate bene dal portiere Nnadozie, che blocca prima un tiro potente di Russo e poi un tentativo di testa in mischia. Prima dei supplementari, però, le europee perdono la propria giocatrice più in forma, James, autrice di tre goal e tre assist nei gironi, espulsa per questo pestone su un'avversaria a gioco fermo. La seguente mezzora d'assalto nigeriana non ha tuttavia effetto e così si va ai rigori: Opranozie e Alozie sbagliano, Kelly no e il suo tiro spedisce la palla all'incrocio e l'Inghilterra ai quarti di finale.