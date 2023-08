Mondiali femminili: Olanda travolgente, Usa avanti con brivido

Tutto facile per l'Olanda, molto più complesso per gli Stati Uniti. Il martedì dei Mondiali di calcio femminile regala una conclusione thriller per il girone più duro del torneo, in cui figuravano sia le vicecampionesse del mondo, che hanno chiuso al primo posto con sette punti, sia le statunitensi bicampionesse in carica, che invece hanno rischiato l'eliminazione contro il Portogallo. Sette goal a zero è il punteggio con cui le olandesi si sono sbarazzate del Vietnam, al quale hanno concesso solo la prima occasione della partita, un pallonetto finito fuori, per poi segnare la rete del vantaggio proprio allo stesso modo. Stappato l'incontro, le orange non si sono più fermate andando in goal per ben cinque volte nel solo primo tempo: di Snoeijs, Brugts, Roord e Van De Donk le quattro marcature che hanno fatto seguito a quella siglata all'ottavo minuto da Martens.

Nulla cambia nella ripresa, con l'Olanda che continua a premere, anche se con minore intensità, senza concedere nulla e segnando ancora: è un capolavoro pure il 6-0 di Brugts, che firma una doppietta con una rete fotocopia della prima, a cui segue la seconda marcatura anche per Roord. Nell'altra sfida di giornata rischiano tantissimo gli Stati Uniti, in una partita aperta e combattuta contro il Portogallo. Molte le occasioni per le rossoverdi, che nel finale colpiscono anche un palo con Ana Capeta. Le campionesse del mondo sussultano, ma sono salve e vanno avanti. Agli ottavi, gli Usa sfideranno la prima del gruppo G, con ogni probabilità la Svezia, mentre l'Olanda ne incrocerà la seconda, che dovrebbe uscire dalla sfida tra Italia e Sudafrica.