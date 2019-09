Montegiorgio - Cattolica Calcio San Marino 2-1

Il Cattolica Calcio San Marino cade anche a Montegiorgio ed è ultimo in classifica 5 giornate ed un solo punto per la formazione di Cascione sconfitta anche a Montegiorgio. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 36esimo del primo tempo con Mariani . Il raddoppio su rigore è opera di Nepi. Nel recupero rigore anche per Cattolica SM trasformato da Cissè. I giallorossi si trovano solitari all'ultimo posto in classifica