Montella:" Primo obiettivo, serenità a tutto l'ambiente. Prossimo anno allestiremo una rosa competitiva"

Il nuovo DG del Victor San Marino Gino Montella a prescindere dallo stop improvviso e inatteso inflitto dal Progresso fa i complimenti a squadra e staff tecnico. "Stanno facendo un grande campionato, a prescindere da questa sconfitta frutto di tanti errori, i ragazzi vanno applauditi. Siamo li - continua Montella- pronti a competere per i play off che sarebbero già un traguardo straordinario per questa squadra. Il prossimo anno - aggiunge il DG- vogliamo allestire una rosa molto competitiva capace di puntare alla promozione diretta. Ci siamo appena insediati, ma siamo in attesa e saremo onorati di essere ricevuti dal Presidente FSGC Marco Tura e dal Segretario di Stato per lo Sport Lonfernini. La recente vendita del Legnano calcio, testimonia come l'ingegner Montanari si sia già innamorato di questa realtà che vuole assolutamente valorizzare in tutti i suoi aspetti. Attendiamo l'incontro con le istituzioni sammarinesi"