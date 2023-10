Morra all'ultimo respiro regala la qualificazione al Rimini

Ampio turnover per Raimondi, unici due titolari rispetto al derby con il Cesena sono Gorelli e Tofanari. Rimini vicinissimo al gol quando Leoncini vola sulla destra e opera il cross, velo di Ubaldi per l'accorrente Cernigoi, il centroavanti è puntuale e quasi preciso, palo pieno a Greco battuto. Dopo un break del Gubbio con un sinistro alto sulla traversa. Spinge il Rimini con la conclusione di Leoncini bloccata da Greco. Luca Chierico ottimo movimento a saltare l'avversario e destro a giro che termina alto sula traversa. La partita si sblocca al sesto minuto di recupero Iacoponi lavora un gran pallone sulla destra, e la mette in mezzo, per l'appoggio morbido di Morra. Al Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Gubbio 1-0. Nel prossimo turno avversario del Rimini il Perugia.