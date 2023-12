Morra fa esplodere il "Neri": 1-0 Rimini alla Carrarese

Che sia un momento positivo per il Rimini lo si nota anche dagli episodi, che girano tutti o quasi a favore. I biancorossi di Troise, bravi ad approfittarne, vincono ancora e infilano il nono risultato utile consecutivo superando la Carrarese quasi allo scadere. Eppure sono proprio i marmiferi a farsi vedere di più, in un match da pochi sussulti: sfera che passa da un lato all'altro, Palmieri gira di prima e scheggia il palo graziando il Rimini. Il match potrebbe cambiare a ripresa inoltrata: qualche scaramuccia tra Della Latta e Lepri, il centrocampista della Carrarese sbraccia e lo colpisce al petto. Il difensore del Rimini termina a terra e il direttore di gara, su indicazione dell'assistente, estrae il rosso diretto senza pensarci due volte. Nonostante l'inferiorità numerica, sono gli ospiti a provarci: Capello sul secondo palo, botta respinta da Colombi che mantiene il pari. E, qualche minuto più tardi, il Rimini svolta: tacco in area di Delcarro, la palla sbatte sul braccio largo di capitan Imperiale ed è calcio di rigore. Pesa come un macigno, ma Morra resta lucido e spiazza Bleve per l'1-0, il gol da 3 punti al minuto numero 87. Il “Neri” esplode, i romagnoli restano in zona play-off.