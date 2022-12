Nanni: “Con l'Olbia faremo di tutto per salvarci. Sono pronto per la Nazionale”

È un Nicola Nanni finalmente sereno, dopo il lungo periodo lontano dai campi di calcio dovuto al problema alla schiena. Con il compagno di squadra Filippo Fabbri nell'Olbia è entrato nella storia del calcio sammarinese. Nanni e Fabbri sono i primi due professionisti sammarinesi a segnare nella stessa partita: Pontedera – Olbia 5-4. Per Nanni conta solo la squadra e non i primati personali. “Fa piacere – dice - ma mi interessa solo la salvezza della squadra e faremo di tutto nel girone di ritorno per ottenerla”. Nanni parla anche della Nazionale. “Ho seguito i ragazzi in trasferta a Santa Lucia e mi sono sempre tenuto in contatto con loro. Peccato non sia arrivata la vittoria. Ho visto – continua Nanni- il girone di qualificazione agli Europei che comincerà a marzo, noi dobbiamo lavorare pensando solo a noi stessi senza preoccuparci degli altri. Cosa mi auguro per il 2023? Di stare bene, prima di tutto dal punto di vista fisico, e di essere utile per portare l'Olbia fuori dalle zone calde”.

Nel video la sua intervista