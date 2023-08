Napoli: ecco Jesper Lindstrom dall'Eintracht

Mancano poco più di 4 giorni alla chiusura del calciomercato estivo e le squadre di Serie A stanno cercando gli ultimi rinforzi. A partire dal Napoli campione d'Italia che, con un blitz a sorpresa, ha chiuso per il nazionale danese Jesper Lindstrom, in arrivo dall'Eintracht Francoforte. L'esterno offensivo – classe 2000 – ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e arriverà a Napoli per circa 25 milioni, bonus compresi. Lindstrom prenderà il posto del messicano Lozano, destinato al ritorno in Olanda con il PSV Eindhoven.