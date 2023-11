Napoli ko 4-0 a Madrid contro il Real di Ancelotti: agli azzurri manca ancora un punto per agguantare gli ottavi di Champions. Già qualificata, l'Inter pareggia 3-3 in rimonta in casa del Benfica. Oggi i gironi d'Europa League: alle 18:45 l'Atalanta riceve lo Sporting Lisbona e alle 21 la Roma sfida il Servette a Ginevra. Per la Conference la Fiorentina ospita stasera il Genk.

La prima a scendere in campo dunque è l'Atalanta: nel video le parole di Gasperini e Scalvini