Napoli primo con Milan e Verona, ko Lazio. Prima polemica arbitrale per Juve-Bologna

Due giornate di campionato e già le aspettative sembrano messe in dubbio. In testa c'è il Napoli, che batte 2-0 il Sassuolo alla prima al Maradona rispondendo alla vittoria Milan, con i rossoneri, ma tra loro c'e' anche il Verona. Dietro, la Juve frena e rischia, col Bologna (1-1) che tuona per un rigore chiaro non concesso dall'arbitro Di Bello, per la prima polemica arbitrale della stagione.

La Lazio perde la seconda di fila, in casa col Genoa (1-0 )e fa coppia con la Roma nella crisi di fine estate delle squadre capitoline. Pareggio anche tra Fiorentina-Lecce (2-2, i giallorossi rimontano da 2-0)