Nel Derby abruzzese il Teramo batte il Pescara 1-0 con un gol di Viero

Teramo-Pescara

Il Teramo passa il turno e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Illanes alza la mira su palla inattiva. È del Pescara il primo squillo di una partita per lunghi tratti sotto ritmo. Il Teramo sfonda a destra cross di Bouah, Radaelli in uscita anticipa Bernardotto. Non ci sono troppe emozioni, Pescara che si fa notare solo sui calci d'angolo che non danno grattacapi al portiere Agostino. Biancorossi sempre molto efficaci sulla catena di destra : sul cross di Hdziosmanovic sul radente vanno in due il tentativo da pochi metri è di Bernardotto e la sfera finisce fuori. Grande occasione Teramo. Rispondono i biancocelesti con Diambo per Marilungo l'attaccante prepara tutto alla perfezione ma viene stoppato sul più bello. Ripresa passa il Teramo. Tutto o quasi parte sempre sempre dall'ottimo piede di Hazdiosmanovic bravo a pescare in area Viero tocco al volo e la squadra di Federico Guidi la sblocca. L'1-1 sembrava cosa fatta quando Diambo è lesto a rubare un pallone presentarsi tutto solo davanti al portiere, per poi, però, sparare alto. Palla gol colossale fallita dal numero 16 del Pescara. Sulla rimessa in gioco di due palloni contemporaneamente, si sviluppa l'azione che porta alla conclusione di Mungo respinta da Radaelli . Sfonda a sinistra Ndrecka che si apre una prateria ed alza lo sguardo per effettuare il cross per l'arrivo in corsa di Mungo che apre il piatto sinistro a porta spalancata ma calcia alto. Rosso diretto per Bellucci e Teramo che resta in 10. Nel finale principio di rissa, sedata in pochi secondi. Allo stadio Bonolis di Teramo, Teramo batte Pescara 1-0. Teramo ai quarti di finale di Coppa Italia.