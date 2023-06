Paolo Rossi, a Rimini una mostra per ricordarlo

Una mostra per ricordare un calciatore e un uomo, anzi, un ragazzo, d'oro. Si è aperta l'esposizione itinerante dedicata a Paolo Rossi, che sarà visitabile al Grand Hotel di Rimini fino al 30 giugno, giorno in cui si terrà l'apertura del calciomercato. In mostra ci sono cimeli che ripercorrono tutta la carriera di Rossi, diventato immortale con le maglie del Lanerossi Vicenza, della Juventus e della Nazionale italiana, che guidò alla vittoria del Mondiale 1982. Si va dal Pallone d'oro a varie divise da gioco, dal Pallone d'argento ottenuto al Mondiale argentino del '78, in cui nacque la leggenda di “Pablito”, a una riproduzione della Coppa campioni vinta in bianconero. Accanto agli effetti personali, ci sono anche le maglie che calciatori come Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Lionel Messi e Kylian Mbappé donarono alla famiglia dopo la morte di Rossi e le testimonianze audio con cui tanti ex colleghi l'hanno voluto ricordare. E, se ciò non bastasse, si potrà rivivere l'epopea della vittoria contro il Brasile, al Mondiale dell'82, grazie a dei visori per la realtà virtuale. Insomma, una mostra completa per ricordare in ogni modo possibile Rossi, il calciatore, e Paolo, l'uomo.