Perugia-Carrarese, il pari (1-1) ne scontenta due

Tra Perugia e Carrarese vincono Cesena e Torres. Il pari tra chi insegue lancia il duo di testa, Kouan scaraventa in porta quando è tutto fermo per fuorigioco. Prima parte di più Perugia, scambio Iannoni-Santoro con conclusione a lato. Scavallata la mezz'ora si presenta la Carrarese, Panico prova una cosa difficilissima e lì resta. Adesso sono gli ospiti a spingere, Illanes fa una mista di testa e rovesciata che non porta a niente. Porta invece il vantaggio la giocata da attaccante vero di Capello che aggredisce la palla di Cicconi e punisce il sonnacchioso Vulikic. Prima dell'intervallo però è già pari. Matos va via, il suo tiro-cross deviato diventa letale per Bleve. Ripresa con pochi spunti, il primo dei quali è di Capello che va in verticale senza prendere la porta. Protesta con qualche ragione il Perugia quando Santoro innesca la carambola che porta Seghetti a segnare il 2-1. L'assistente però sta con la bandierina alta a segnalare qualcosa che forse non c'è. Finale con Panico a cercare il colpo grosso, ma il pari frena entrambe le squadre ed è buono solo per la coppia di testa.