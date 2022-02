Pescara-Entella 0-0, il Cesena torna 3° da solo

All'Adriatico il Pescara spinge forte e l'Entella resiste strenuamente, così alla fine chi gode davvero è il Cesena. Lo 0-0 permette ai bianconeri di tornare terzi in solitaria, coi liguri staccati e gli abruzzesi, quinti, allontanati a -5.

L'apice del posticipo è al 12°, quando Pontisso carica dalla distanza e centra in pieno il palo. Prima avvisaglia di una partita a senso quasi unico e casalingo: Clemenza a sua volta da lontano, palla non troppo sopra l'incrocio. Ancora Clemenza riceve da Diambo e calcia, Silvestre respinge e sul rimbalzo Ferrari va per piazzarla, mancando lo specchio. Decisamente più pericoloso il tentativo al limite di Rauti, un destro a giro uscito a niente dal palo. Per vedere l'Entella tocca aspettare il recupero: angolo di Rada, Dessena sfiora di testa e finisce per servire Schenetti, murato al tiro dalla pronta uscita di Sorrentino. È ancora corner, batte lo stesso Schenetti e Lescano incoccia sul fondo.

Ripresa e di nuovo Pescara: Pompetti in area per Ferrari, che sfonda su Pavic e Chiosa e infine s'infrange su Borra. Poi grande chiusura di Silvestre su Pontisso, l'azione prosegue e Rauti scarica fuori per la botta di De Risio, Borra oppone i pugni. Ordinaria amministrazione per l'estremo ligure, che viceversa deve volare a sfiorare in angolo quando è Clemenza a provarci da oltre la mezzaluna. Borra torna ad avere vita facile al 90°, col cross di Cancellotti sul quale D'Ursi va troppo molle di testa. Finisce così: l'Entella non trova il 4° successo in fila ma si gode un punto che è pure troppo, mentre il Pescara può rosicare per averne, di fatto, persi due.