Debutta con una vittoria il Cesena nella poule scudetto di serie D. Sul campo della Pianese, Angelini ha dato spazio alle seconde linee che si sono imposte per 1-0 con gol di Capellini. I bianconeri osserveranno domenica il turno di riposo per ritornare in campo mercoledì 22 al Manuzzi contro la Pergolettese.