Pistoiese esclusa: come cambia la classifica di Serie D Girone D, e le prime reazioni

Il giudice sportivo ha ratificato l'esclusione della Pistoiese dal campionato di Serie D Girone D, e conseguentemente ha applicato l'articolo 53 comma 3 della Noif, ridisegnando la classifica con l'annullamento di tutti i risultati ottenuti in precedenza dalla società arancione. Inoltre ha riscritto il calendario con le prossime tre partite che prevedono il riposo della squadra che avrebbe dovuto incontrare la Pistoiese, ossia Sant'Angelo Lodigiano, Corticella e Lentigione.

In virtù di questo Ravenna e Forlì sono le squadre più penalizzate in quanto sono le uniche due squadre ad aver vinto entrambe le sfide con la Pistoiese. Il Carpi con gli arancioni ha strappato 4 punti. 3 punti in meno per Victor San Marino e Imolese tanto per restare in tema di Emiliano Romagnole. Immediate le reazioni delle società penalizzate e che si vedono sfuggire gli obiettivi a causa di negligenze altrui. Ravenna e Forlì hanno fatto sentire tutto il loro disappunto sulle loro home page dei propri siti web.

La società Ravenna Football Club 1913 è costretta a prendere atto, con enorme amarezza, che ancora una volta il merito sportivo è stato calpestato anzi annullato da comportamenti scandalosi che nulla hanno a che fare con la giustizia e la lealtà. È difficile dover fare i conti con una normativa lacunosa e totalmente insufficiente a fronteggiare la dissennata gestione di società sportive che operano senza il minimo rispetto dei sacrifici altrui; molto semplicemente, sarebbe stato sufficiente fermare la Pistoiese al termine del girone di andata allorquando tutti gli addetti ai lavori erano a conoscenza della reale situazione. A farne le spese, una squadra il Ravenna FC 1913, una tifoseria e una città che hanno giocato, lottato e gioito nel pieno rispetto delle regole, senza tuttavia poter provare a coronare un percorso che meritava tutt’altra considerazione. Preso atto della surreale situazione creatasi, la società, forte della straordinaria capacità del proprio staff e dei suoi giocatori già espressa sul campo, non lascerà nulla di intentato, riservandosi al tempo stesso ogni azione possibile volta a tutelare i propri interessi presso gli organi competenti.

Il Forlì Football Club a partire dal suo Presidente Gianfranco Cappelli esprime il totale disappunto per l'esclusione della Pistoiese e il conseguente annullamento di tutti i risultati sportivi sin qui maturati contro la squadra toscana. Gli impegni a tutti i livelli economici e sportivi da noi profusi in questi mesi ed anni vengono oscurati da comportamenti altrui che, oltre a non avere a che fare con la giustizia, calpestano in maniera totale i valori di lealtà e rispetto che lo sport si pone di insegnare. Abbiamo affrontato sul campo la Pistoiese due volte in questa stagione. In ambedue le occasioni abbiamo raccolto risultati sportivi di altissimo profilo che hanno portato sei punti conquistati sul campo. Vedere cancellati oggi, a tre giornate dalla fine, gli sforzi della Società è del tutto irrispettoso e sentiamo possa aver provocato un forte disagio alla credibilità del campionato. Ci troviamo ad essere penalizzati esattamente come se non avessimo adempiuto ai nostri doveri che, invece, abbiamo puntualmente rispettato. Portiamo avanti il Club con orgoglio guardando sempre alla nostra crescita, progettando il futuro basandoci sulla sostenibilità. Questa vicenda provoca sei punti in meno di cui non abbiamo alcun tipo di responsabilità. Ci auguriamo che questa brutta pagina possa essere il vero punto di partenza affinché si trovino le più idonee soluzioni a garantire la credibilità del campionato basato esclusivamente su meriti sportivi, oltre al rispetto delle regole e delle persone che investono soldi, tempo ed energie a tutti i livelli nel mondo dello sport.

Ma vediamo come cambia la classifica: Carpi 61; Ravenna 57; Corticella 53; Lentigione 52; Forlì 49; Victor San Marino 48; Prato 44; Aglianese, Fanfulla e San Giuliano City 41; Imolese 39; Sant'Angelo Lodigiano 37; Sammaurese e Progresso 31; Borgo San Donnino 24; Certaldo 21 chiude il Mezzolara con 18 punti. Il regolamento prevede che retrocederà direttamente l'ultima in questo caso la diciasettesima piazzata, mentre per i play out resta confermato il regolamento in essere.