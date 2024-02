Quinta vittoria di fila per il Bologna che ieri sera ha battuto 2-0 il Verona al Dall'Ara conquistando i tre punti che lo portano al quarto posto in classifica. "Sono carico e commosso. Siamo in questa posizione e i ragazzi sanno perché", le parole del tecnico Thiago Motta. Oggi per la 26/ma giornata scenderanno in campo Sassuolo-Empoli (alle 15), Salernitana-Monza (alle 18) e Genoa-Udinese (alle 20:45).