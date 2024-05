Ravenna – Corticella la finale Play Off

Il dato più interessante è la perdita di imbattibilità del Ravenna durata 735 minuti, quando Cortesi ha trafitto Cordaro al minuto 77 pareggiando il gol di Varriale. Il Ravenna ha comunque ampiamente fatto il proprio dovere trovando il gol con Diallo che ha permesso ai giallorossi di staccare il pass per la finale. Nel dopo partita ancora tanta amarezza per il caso Pistoiese. Massimo Gadda ha detto: “Saremo i primi a vincere sia il campionato che i play off”. Allo stadio Benelli di Ravenna, Ravenna batte Lentigione 2-1.

Identico risultato maturato nell'altra semifinale quella tra Corticella e Victor San Marino. Anche in Serie D, come sta accadendo nei play off di Serie C, il fattore campo e la miglior classifica incide molto sul risultato finale. Falsa partenza per la squadra di Stefano Cassani, alla sua ultima sulla panchina del Victor. Dopo soli due minuti i biancoazzurri vanno sotto per il gol realizzato dal bomber del Corticella Trombetta. Il bis arriva poco dopo la mezz'ora con uno dei migliori in campo, Farinelli ma sulla sua conclusione c'è anche una deviazione. Il Victor reagisce e trova con l'ex Spal Deme il gol che riapre i giochi. Nella ripresa il Victor ci ha provato senza mai arrendersi ma non è riuscito a trovare il gol del pareggio per portare quanto meno la semifinale ai supplementari. Si chiude definitivamente la storia del “Victor” dal prossimo anno la società tornerà a chiamarsi con lo storico nome di San Marino Calcio. E' già stato dato il rompete le righe, la squadra si ritroverà per una cena di saluto finale poi si attendono le decisioni della nuova società sul Direttore Sportivo. Bollini ha recentemente declinato il corteggiamento della Fiorita, e naturalmente dopo la sua conferma, o la nomina del nuovo Direttore Sportivo si è fatto il nome di Antonio Recchi, verrà scelto il nuovo tecnico, successivamente si passerà alla composizione della nuova rosa per la stagione 2024-2025.