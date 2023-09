Recanatese d'assalto, ma vince la Torres 2-1

Recanatese - Torres

La prima stagionale della Recanatese si trasforma in una sorta di tiro al bersaglio contro la porta della Torres, ma i marchigiani peccano di precisione, mentre i sardi sono cinici e sfruttano due leggerezze avversarie per centrare subito un'importante vittoria in trasferta. Nei minuti iniziali, le squadre tentano di aggiustare la mira con una serie di tiri da lontano. Ci prova per prima la Recanatese, con una punizione centrale, facile prenda di Zaccagno. La Torres risponde con una conclusione dalla trequarti, altra sopra alla porta di Meli. Poi è di nuovo il turno dei giallorossi, che stavolta vanno vicinissimi al vantaggio con Carpano, fermato dalla traversa, e con un tiro a giro a un soffio dal palo. Passata la sfuriata avversaria, i sardi rispondono e, al 29', colpiscono. Il cross dalla destra di Zecca cade vicino al dischetto, Ruocco sfrutta una marcatura troppo leggera e di testa spedisce il pallone dove Meli non può arrivare, per l'1-0. La reazione della Recanatese arriva a inizio ripresa, con i giallorossi che ci provano ancora dalla distanza e centrano un'altra traversa, stavolta, però, grazie anche alla bella reazione di Zaccagno.

Dopo tanti tentativi, alla fine i marchigiani trovano la rete, propiziata da una sfortunata deviazione di Antonelli: il difensore dei sardi si tuffa per bloccare il cross di Longobardi, ma non colpisce bene il pallone e lo spedisce nella rete sbagliata. L'equilibrio dura però giusto il tempo di ripartire, perché al 50', su una punizione dal limite, la Torres passa ancora. Stavolta è Meli a non essere impeccabile e il tiro di Scotto lo supera, finendo in rete per il 2-1. Incassato il nuovo svantaggio, la Recanatese si getta ancora all'avanti e va vicina al 2-2 con Giampaolo, bloccato bene da Meli, ma concede spazio, dietro, che i sardi però non sfruttano, bucando un'enorme doppia occasione con Diakite e Ruocco. Nei minuti di recupero, i padroni di casa ci provano per tre volte, sfiorando il pareggio, soprattutto con questa palla goal, fallita da Carpani. Tuttavia, il fortino sardo non cede e la Torres conquista i primi tre, importantissimi punti della stagione. Una buona prova, tutto sommato, per i marchigiani, che però dovranno essere più cinici sotto porta e attenti in difesa, per capitalizzare al meglio la mole di gioco sviluppata.