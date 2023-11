Recanatese non la chiude, il Pineto la riprende nel finale (1-1)

Recanatese - Pineto

Recanati non la chiude, il Pineto la riprende all'ultimo giro e finisce 1-1 tra due belle piccole realtà del campionato. Primo squillo di Longobardi e poi gol Recanatese. Melchiorri arpiona e converte per Carpani, occhiata alla porta e palla all'incrocio. Il match è gradevole, le squadre se la giocano. Sinistro largo di Lombardi. Un colpo e un colpo, i padroni di casa accarezzano anche il 2-0, a dir la verità lo segnano anche con Melchiorri quando però è tutto fermo per fuorigioco. La pericolosità del Pineto per contro sale. Su Chakir al volo che quasi esulta, c'è super Meli. Finale di tempo pieno di cose. Girata di testa di Gambale, bene l'anticipo e pigra la conclusione. Occasionissima in contropiede per Recanati, duello rusticano tra Lipari e Bagi, sulla conclusione Tonti fa da scudo e a Sbaffo non riesce la bicicletta da sigla televisiva.

Ripresa, dall'angolo Germinario si organizza al volo. Niente. E a metà tempo altra canche ospite, è sempre il vivacissimo Chakir a chiudere in mischia a centimetri dal palo. La pressione Pineto offre prati di contropiede, capitolo uno Senigagliesi apre troppo il piattone. Capitolo due ancora Senigagliesi in posizione di sparo cannoneggia si, ma nel parcheggio. E a filo di recupero la difesa marchigiana si dimentica colpevolmente di Volpicelli, libero di colpire sotto porta e fare 1-1.