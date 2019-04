Recupera Emre Can, l'Ajax avrà De Jong per la partita che vale la semifinale

È inutile nasconderlo, si respira fiducia nell'aria. Se dopo l'andata con l'Atletico lo scetticismo prevaleva, oggi la consapevolezza che la Juventus possa viaggiare verso la semifinale è decisamente alta. Il punto fermo è che nessuno sottovaluta questa squadra baciata dall'incoscienza, che non dimentichiamo partiva dall'1-2 subito in casa dal Real, e che al Bernabeu si è trasformato in 1-4. Biglietto da visita noblesse oblige, e comunque in sintesi stiamo parlando del ritorno dei quarti della competizione più prestigiosa per club, nessun match è scontato. Esperienza contro Spensieratezza. Ten Hag recupera il gioiellino De Jong, ma non avrà lo squalificato Tagliafico. Allegri, non avrà a disposizione Chiellini e Madzukic. Il tecnico bianconero continua a rispettare le gerarchie niente Keane, ma Dybala dal primo minuto. Su questa partita le sensazioni di un grande ex bianconero come Giuseppe Nanu Galderisi (guarda l'intervista nel video)