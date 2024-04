Rimini a Carrara per blindare i playoff, Cesena arbitro salvezza

Ritrovato il ritmo col bis di vittorie, il Rimini punta a blindare il piazzamento playoff in casa della Carrarese. Terza ma anche reduce dal brutto rovescio di Recanati, che ha chiuso una striscia da 13 risultati utili. I biancorossi devono difendere il +3 sul Pineto, che ha la Juventus NG, e sulla Lucchese, ospite di una Fermana che, con due vittorie in fila, è tornata in corsa per i playout. Per giocarli però deve recuperare almeno un punto sulla Recanatese: e può essere il turno giusto, perché i giallorossi sono dal Cesena, già tranquillo in Serie B ma pur sempre capolista tritatutti.

Ultimo disperato appello per l'ultima della classe, l'Olbia: contro l'altalenante Pescara serve una vittoria, altrimenti la retrocessione in Serie D sarà praticamente fatta. Per quel che riguarda le occupanti i playout, l'Ancona incrocia un Sestri quasi salvo, mentre la Vis Pesaro – un punto in 8 gare e fresco del cambio in panca Banchieri-Stellone – riceve il Perugia 4°. Entella-Spal è scontro per blindare la salvezza, completano il turno Gubbio Pontedera e Arezzo-Torres.