Rimini, cessione in vista. Rota: "Vendo il 100% delle quote"

Sentiamo Alfredo Rota

Dopo tre anni di presidenza e di traguardi raggiunti, Alfredo Rota si prepara a vendere il Rimini Calcio. Il presidente biancorosso ha confermato lo stato di avanzamento dell'operazione a margine dell'inaugurazione della mostra "Paolo Rossi ragazzo d'oro", al Grand hotel riminese dal 20 al 30 giugno. "Cedo il 100% delle quote", ha spiegato, non rivelando ancora il nome degli acquirenti ma rassicurando sulle loro intenzioni e dicendo che ora tornerà a fare il tifoso "come comunque ho sempre fatto in questi tre anni". Rota lascia dopo la promozione dalla Serie D, nel 2022, e dopo aver raggiunto i playoff di Serie C in questa stagione. Categoria confermata sia sul campo, sia negli uffici, in quanto proprio martedì 20 giugno la società ha annunciato l'iscrizione al prossimo campionato, in partenza il 27 agosto, con l'invio della fidejussione richiesta e degli adempimenti necessari. "Era scontata, visti i sacrifici e l'impegno messi nella scorsa annata", ha concluso Rota.