Rimini Natale amaro. Al Neri passa il Gubbio

Una classica ormai in Serie C, sono tante le sfide tra queste due nobili in terza serie italiana. E la sfida non tarda molto a sbloccarsi. Il Gubbio con uno schema su palla inattiva all'undicesimo è già in vantaggio: Casolari per Di Massimo, che sfrutta anche i blocchi e di giustezza batte Colombi. È un Rimini troppo distratto lo dimostra l'erroraccio di Gigli che serve Chierico, immediata verticale per Udoh in posizione regolare. L'attaccante si divora il raddoppio. Ottimo l'intervento risolutore di Colombi.

Meglio i biancorossi nella ripresa: Lamesta fa tutto benissimo, ma invece di calciare serve Morra che perde l'attimo. Ci si mette anche un po' di sfortuna per la squadra di Troise quando sugli sviluppi di un calcio di punizione Pietrangeli centra la parte bassa della traversa. Il Gubbio potrebbe far male in contropiede: Di Massimo generoso per Corsinelli che fallisce un calcio di rigore in movimento. Semeraro simula, l'arbitro inflessibile, doppio giallo e Rimini che resta in 10 uomini nel momento più delicato della partita. I rossoblu di Braglia non perdonano. Bulevardi dalla distanza, respinge corto Colombi, sulla sfera si avventa Udoh che chiude l'incontro. Nel finale c'è il gol di Ubaldi sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma vale solo per le statistiche. Al Romeo Neri di Rimini, Gubbio batte Rimini 2-1.