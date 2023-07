Marcello Sereni si dichiara fiducioso :" lo scorso anno nella prima parte di stagione non ho fatto bene, da li il trasferimento a Fiorenzuola, ma voglio dimostrare che sono un attaccante da Rimini". Per il difensore Nicolò Gigli la partenza per il ritiro porta sempre nuovi stimoli, c'è fiducia nella nuova società e nel nuovo tecnico Gabriel Raimondi.