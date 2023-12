Risaliti-Gucci: l'Arezzo batte il Perugia nel derby dopo 15 anni

Scatto play-off per l'Arezzo che supera il Perugia in una delle partite più sentite della stagione e si prende il decimo posto, l'ultimo valido per la post-season. Dall'altra parte un Grifone nervoso fallisce il controsorpasso a Carrarese e Pescara, e non è più terza. Primo tempo equilibrato: Bianchi in verticale per Guccione che cerca l'eurogol in acrobazia ma la sfera si stampa sul palo e torna tra le braccia di Adamonis. Il Perugia risponde con la girata volante di Iannoni sul cross di Bozzolan, alta non di molto. Vantaggio Arezzo al 34': angolo calciato alla perfezione da Guccioni, Risaliti è ben appostato sul primo palo e non lascia scampo ad Adamonis. Si sblocca il match e la spallata definitiva arriva qualche minuto più tardi: Lisi sbraccia e rifila una gomitata a Renzi, l'arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso diretto.

In inferiorità numerica, il Perugia prova a tirarla su quantomeno con l'orgoglio: Seghetti sbuca in area ma non trova lo specchio. Ma non ce n'è e lo stesso Seghetti, nel tentativo di fermare Pattarello, si prende il secondo giallo e lascia i suoi addirittura in 9. A questo punto per l'Arezzo si aprono delle praterie, e gli uomini di Iuliani cercano di sfruttarle. E, al secondo dei 6 minuti di recupero concessi, il “Città di Arezzo” esplode: ci pensa il grande ex Niccolò Gucci, tutto solo sul secondo palo e libero di firmare il definitivo 2-0 in tap-in. Il Cavallino torna a vincere il derby dell'Etruria dopo 15 anni, il Perugia esonera l'italo-sammarinese Francesco Baldini e promuove dalla Primavera il tecnico Alessandro Formisano.