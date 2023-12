Rizzo Pinna rilancia la Lucchese: battuta 1-0 la Juve NG

All'ultimo respiro la Lucchese trova un successo fondamentale: 1-0 in pieno recupero, battuta la Juventus Next Gen che, dopo il ko ai supplementari in Coppa, cade ancora al “Porta Elisa”. Nel primo tempo meglio i toscani: da palla inattiva, Rizzo Pinna trova Magnaghi che costringe Daffara ad allungarsi e rifugiarsi in corner. Ancora il 99 pericoloso: controllo e destro a incrociare, fuori misura. Cala la nebbia e arriva la grande chance per passare in vantaggio: cross basso di Rizzo Pinna in direzione Quirini che gira di prima intenzione, Daffara mantiene lo 0-0 con l'aiuto del compagno che salva sulla linea.

Nella ripresa il copione non cambia con la Lucchese sempre all'attacco, a caccia del vantaggio: missile dal limite del “solito” Rizzo Pinna e la sfera si stampa sul palo. Ancora Lucca: Daffara regala un'opportunità a Magnaghi che prova ad approfittarne, l'estremo difensore bianconero rimedia e mette in angolo. La Juventus si fa vedere con il gioiellino Yildiz da calcio di punizione, la palla non si abbassa abbastanza. Il match non si sblocca, la Lucchese ci prova fino all'ultimo: Gucher manda a vuoto Huijsen ma non inquadra lo specchio Stessa sorte per Yeboah alle porte del recupero: conclusione larga. E quando ormai tutto lasciava presagire ad uno 0-0 di poco conto per entrambe, i rossoneri fanno saltare il banco al 91' con il migliore in campo: Andrea Rizzo Pinna da fermo, Daffara smanaccia ma se la trascina in porta con il piede e allora la Lucchese porta a casa 3 punti di importanza vitale. Il 7 va poi vicinissimo alla doppietta personale quando batte anche Daffara ma trova Damiani sulla sua strada. Dopo 2 ko e un pari, i ragazzi di Gorgone ripartono e scacciano lo spettro dei play-out. Da dove non esce invece la Juventus Next Gen, al secondo 0-1 consecutivo.