Roma-Cagliari 4-0. Giallorossi verso zona Champions

La Roma di Daniele De Rossi fa tre su tre e avvicina la zona Champions. All'Olimpico cala il poker e il 4-0 lancia i giallorossi al quinto posto, ad appena un punto dall'Atalanta quarta, caricando la città intera in vista della sfida tra cinque giorni con l'Inter capolista. A farne le spese è stato il Cagliari, subito in svantaggio con la rete di Pellegrini, poi seguita da quelle di Dybala (doppietta) e Huijsen tra primo e secondo tempo per una gara mai veramente a rischio se non quando Marcenaro sul 2-0 giallorosso assegna il rigore a Lapadula poi tolto col Var.