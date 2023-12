Salernitana-Bologna 1-2: gli emiliani sognano l'Europa

Grazie a un grandissimo primo tempo il Bologna batte 2-1 la Salernitana nella 15a giornata di Serie A, conquista la prima vittoria fuori casa e si piazza in zona Champions al quarto posto a pari punti con la Roma. L'uomo copertina dell'Arechi è Joshua Zirkzee, autore di una doppietta: l'attaccante olandese sblocca il match al 9', dopo una corta respinta di Costil, e raddoppia al 20', approfittando di un retropassaggio errato di Lovato. Nella ripresa il portiere francese nega il tris a Ferguson con l'aiuto del palo. Simy al 75' accorcia le distanze. La Salernitana rimane mestamente ultima in classifica con appena 8 punti.



Roma e Fiorentina pareggiano 1-1 e perdono terreno in zona Champions. All'Olimpico nel primo tempo i giallorossi sbloccano subito il match con Lukaku su assist di Dybala, poi la Joya lascia il campo per un problema muscolare e Rui Patricio ferma Nzola. Nella ripresa la Viola aumenta i giri e domina: Bonaventura centra una traversa e Martinez Quarta pareggia i conti dopo l'espulsione di Zalewski. Nel finale rosso anche per Lukaku.

Il Monza supera 1-0 il Genoa, pari fra Frosinone e Torino.