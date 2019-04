San Marino: “ i 3 punti con il Sasso Marconi rilanciano i Titani, ma per la salvezza diretta ci vuole un miracolo”

Cominciamo dai tabù infranti. 3 goal in questa stagione il San Marino non li aveva mai segnate ne in casa ne fuori. I biancoazzurri non vincevano dal 16 dicembre 2018 sempre in trasferta, in quel caso con l'Adrense, formazione che il San Marino affronterà domenica 28 aprile. Prima vittoria per Cotroneo, prima vittoria del girone di ritorno che arriva alla terzultima. Numeri che spiegano la situazione in cui si trova il San Marino agganciato ai play out. Partito dalla panchina è tornato a segnare anche Matteo Gasperi, il pezzo più pregiato, di una rosa tutto sommato triste, ma che all'improvviso potrebbe rilanciarsi. Scenari. 180 minuti da giocare. OltrepoVoghera già retrocessa, e che verrà raggiunta da un'altra formazione in questo momento il Classe è la più accreditata con 2 punti in meno rispetto alla coppia Sasso Marconi e San Marino. Il Pavia è a 32, Mezzolara, Calvina e Axys Zola 35. Questo significa, che il San Marino per evitare i play out, deve vincere con Adrense e l'ultima a Modena con i canarini ancora in corsa per la C. Ma in teoria potrebbe anche non bastare si devono incanalare tutta una serie di risultati positivi per i biancoazzurri. Quello di Sasso Marconi è un buonissimo segnale, ma che ovviamente non cancella la pessima annata. Ora servirà l'ultimo sforzo e con tutta probabilità, salvo sorprese nel calcio ci sono tutti i giorni, il San Marino dovrà guadagnarsi la salvezza, nel play out gara unica