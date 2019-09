Santarcangelo saluta Walter Nicoletti per l'ultima volta

Le esequie

Anche il cielo piange, metaforicamente, Walter Nicoletti. Il “Mister” riabbraccia la sua Santarcangelo e la città riabbraccia lui. Il rumore della pioggia scandisce il pomeriggio triste e uggioso alla Chiesa della Collegiata. Tanti, tantissimi i presenti per Nicoletti, per dare l’ultimo saluto ad un uomo con grandi valori e che ha saputo dare e fare solo bene nella sua vita.

A ricordarlo i suoi amici, intimi e di lavoro come Renzo Ulivieri, i suoi giocatori come Roberto Cevoli, Sandro Cangini, Maurizio Moscatelli, Nicola Campedelli, Loris Bonesso, Giampaolo Mazza e Luciano Spalletti, capitano in quell’Empoli allenato nel 94/95 e le rappresentanze di Vis Pesaro, Cesena e San Marino Calcio. La malattia è stato l’avversario più difficile, Walter l’ha combattuta nel migliore dei modi e finché ha potuto. Lo ha fatto allenando, cantando e con opere di bene e solidarietà.





Nel servizio le interviste a Giampaolo Mazza, Oberdan Melini e Germano De Biagi.