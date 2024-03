Scialbo 0-0 tra Pineto e Carrarese

Una sola grande occasione, un gol annullato e poco altro: Pineto-Carrarese si chiude con uno scialbo 0-0 che serve poco ad entrambe, nella corsa ai rispettivi obiettivi. Mercorelli smanaccia la punizione di Cicconi, ed è l'unica chance per Carrara nel primo tempo. Nessun problema nemmeno per Bleve di là che prima si accartoccia sul mancino debole da fuori di Germinario, poi blocca il colpo di testa schiacciato di Manu dopo un azione insistita. L'occasionissima Pineto arriva all'ora di gioco: Volpicelli trova Borsoi tutto solo sul secondo palo, l'ex Vis Pesaro spara alle stelle da due passi e grazia la Carrarese. Che, scampato il pericolo, ha il finale di gara dalla sua: Illanes sarebbe pronto a fare 0-1 ma viene anticipato da Mercorelli sul corner. Poi Capello metterebbe dentro il gol del vantaggio dopo la girata di Finotto in area ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco millimetrico del 28 di Calabro. Match bloccato, lo 0-0 è la naturale conseguenza. Il Pineto resta in lotta per i play-off, la Carrarese mantiene il 3° posto ma non allunga.