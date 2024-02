Scotto-Zambataro, la Torres c'è: 2-1 al Pontedera

Sembra passato il momento di flessione per la Torres, ora tornata a macinare soprattutto dal punto di vista dei risultati. I sardi passano 2-1 sul campo di un Pontedera, al contrario, in caduta libera: terza vittoria consecutiva per gli uomini di Greco, terzo ko in fila per quelli di Canzi. Prima chance al quarto d'ora: Mastinu crossa, Ruocco si gira e avvita costringendo Vivoli a indietreggiare e smanacciare in angolo. L'occasione per il vantaggio ce l'ha anche il Pontedera: Ianesi approfitta dell'errore di Lora e si invola, bravo Zaccagno a sbarrargli la strada in uscita. Poi l'11 ci prova sulla ribattuta ma calcia sul fondo.

L'equilibrio si spezza ad inizio ripresa: Mastinu la scippa a Ianesi sulla trequarti, “ideona” con l'esterno e Scotto incrocia di testa, non lasciando scampo a Vivoli. Al 52' la sblocca la Torres, con questa bella combinazione. Il Pontedera non ci sta e cerca l'immediata reazione, sempre con Ianesi: missile che si stampa sulla traversa, Zaccagno ringrazia. L'ex portiere del Rimini è però salvifico qualche minuto più tardi quando ci mette il piede sulla deviazione sottoporta di Lombardi. Scampato pericolo, i rossoblu chiudono i giochi: Scotto trova Zambataro sul secondo palo, piattone vincente e 2-0 Torres. Colpita nell'orgoglio, il Pontedera prova a riaprila ma quando ormai è troppo tardi: da corner, Ganz sfiora e la palla entra. Primo centro in maglia granata, ma non c'è più tempo: la Torres può festeggiare sotto il settore ospiti.