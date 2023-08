Serie A, è il giorno di Lukaku e Pavard

Primo giorno in giallorosso per Romelu Lukaku, che martedì è sbarcato a Roma, accolto da 5000 mila tifosi in aeroporto, e oggi firmerà il contratto e svolgerà dei test atletici. Il belga arriva in prestito dal Chelsea, per un anno, e completa un attacco che ora conta su lui, Dybala, Belotti e Azmoun, in attesa del ritorno di Abraham. E mentre la Roma si muove in avanti, l'Inter puntella la retroguardia, perché a Milano è arrivato dal Bayern Monaco Benjamin Pavard, che potrà giocare sia come terzino, sia a destra nella difesa a tre di Simone Inzaghi. Svolte le visite mediche in mattinata, il francese, campione del mondo nel 2018, firmerà per cinque anni e sarà acquistato a titolo definitivo per 32 milioni di euro, tra parte fissa e bonus.