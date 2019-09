Serie A: Fiorentina-Juve 0-0

Esordio amaro per Maurizio Sarri, che a Firenze non riesce ad andare oltre il pareggio. Una buona Fiorentina costringe i bianconeri allo 0-0, ma a preoccupare sono i tre infortuni di Douglas Costa, Pjanic e Khedira, le cui condizioni saranno da monitorare in vista del prossimo appuntamento in Champions League con l'Atletico Madrid. Con questo pareggio la Juventus sale a 7 punti, in attesa della partita tra Inter e Udinese, che potrebbe dare ai nerazzurri il primo posto in solitaria, in attesa della partita di domani tra Torino e Lecce.