Serie A: Juve in rimonta 3 gol al Bologna

Dopo il trionfo in Coppa Italia e il terremoto Allegri, la Juve riparte con un pareggio show in rimonta. Nella 37ma giornata di Serie A i bianconeri guidati in panchina da Montero costringono al 3-3 il Bologna ribaltando nel finale oltre un'ora di gioco da incubo. Al Dall'Ara i padroni di casa partono forte e vanno sul 3-0 grazie a una doppietta di Calafiori e a un'incornata di Castro, poi i bianconeri reagiscono nel finale e rimettono il match in carreggiata grazie alle reti di Chiesa, Milik e Yildiz.

Il Verona batte 2-1 la Salernitana in trasferta e si salva dalla retrocessione.