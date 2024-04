Serie A: Juventus-Fiorentina 1-0

Nella 31a giornata di Serie A, la Juventus batte 1-0 la Fiorentina, torna a vincere anche in campionato dopo i soli due punti in quattro giornate, blinda il terzo posto rispedendo il Bologna a -4 e resta a +7 sulla Roma quinta in classifica. All'Allianz Stadium, primo tempo praticamente perfetto dei bianconeri, che sbloccano il match con una zampata di Gatti dopo un palo di Bremer, colpiscono due legni e si vedono annullare tre gol per fuorigioco. La Viola si sveglia solo nel finale: al 74' Szczesny vola e si salva con l'aiuto della traversa sul sinistro a giro di Nico Gonzalez, 10' dopo smanacca un cross rasoterra di Lopez sui piedi di Beltran che calcia di prima intenzione ma colpisce il compagno Nzola.



Il Bologna si ferma sullo 0-0 a Frosinone, Monza-Napoli 2-4, Cagliari-Atalanta 2-1 e Verona-Genoa 1-2. Stasera c'è Udinese-Inter.

La procura Figc apre un'indagine sul post derby Roma-Lazio e l'episodio di Mancini che per festeggiare la vittoria giallorossa ha sventolato una bandiera anti-biancoceleste.