Ancona salva, Arezzo e Spal chiudono vincendo

La Fermana perde, va direttamente in D e libera da ogni preoccupazione playout l'Ancona: per la tranquillità assoluta sarebbe servita una vittoria, così invece lo 0-0 con la Lucchese è più che sufficiente. Sfida da poche emozioni tra due squadre, ora ufficialmente in vacanza.

Come Arezzo e Sestri Levante, che salutano coi toscani che si impongono 2-1. In rimonta, perché sono i rossoblu a sbloccarla quando Fossati smarca in area Oliana per giravolta e tocco a rete. La patta è di Eklu, che sul tiro rimpallato di Damiani va a rimbalzo e gira in buca d'angolo. Poi, al 94°, il ribaltone di Risaliti, che ribadisce nel sacco una punizione di Castiglia infrantasi sul palo. Il Sestri dice addio la stagione e anche all'allenatore Barilari, che dopo promozione e salvezza ha declinato l'offerta di rinnovo biennale della società e proseguirà altrove.

Finisce a un punto dai playoff invece la corsa della Spal che passeggia 4-1 su quel che resta dell'Olbia già retrocessa. Van der Want non trattiene la conclusione di Siligardi e la partita si sblocca, poi, alle porte della mezz'ora, Dalmonte carica da lontano per il raddoppio. Per il tris si va alla ripresa, sempre sul solito asse: Siligardi lancia per l'inserimento di Dalmonte, controllo a liberarsi e destro a siglare la doppietta. Il commiato dell'Olbia alla C porta la solita firma di Ragatzu che rientra dal lato corto e la piazza sul lato opposto. Di là però c'è il liscio di Palomba che spiana la strada a Zilli, stoccata di prima e sipario sulla travagliata stagione spallina.