Serie C: Ancona-Matelica e Virtus Entella appaiate al 4° posto

L'Ancona-Matelica ha bisogno di quasi 70 minuti per passare su un campo ostico come quello dell'Olbia ma quando lo fa, lo fa con una meraviglia. Merito di Alex Rolfini che controlla il cross dalla destra con la coscia, si coordina e in rovesciata batte un sorpreso Ciocci. Eurogol dell'attaccante biancorosso che sale a quota 12 centri stagionali e – cinque minuti più tardi – mette nuovamente la firma, facendo 13: questa volta è un gol di rapina dell'ex Legnago, dopo la torre di Iannoni sulla punizione calciata da Del Sole. Uno-due micidiale per i sardi che rimangono addirittura in 10 dopo il brutto intervento di La Rosa, punito con l'espulsione. Nonostante tutto gli uomini di Canzi riescono ad accorciare le distanze con l'ex Cagliari Ragatzu che sterza e non lascia scampo ad Avella, prendendolo in controtempo.

Sono 3 punti d'oro per l'Ancona-Matelica, sempre più quarta ma “a braccetto” con la Virtus Entella che dilaga in casa contro l'Aquila Montevarchi. All'intervallo è già 4-0 per i padroni di casa, avanti al 19' grazie alla deviazione vincente nell'area piccola di Morosini su assist di Rada. Passano solo 5 minuti ed è ancora Rada protagonista: servizio per Karic che approfitta del buco di Martinelli per firmare il raddoppio. Poi sale in cattedra Lescano: il bomber dell'Entella controlla, si libera di Tozzuolo e batte Giusti per il tris. Doppietta del 32 biancazzurro al tramonto: Rada è in giornata di grazia e consente a Lescano di depositare in rete a porta sguarnita. Montevarchi che sbaglia anche un calcio di rigore ad inizio ripresa con Barranca mentre serve solo per le statistiche il momentaneo 4-1 di Sorrentino in tap-in. I liguri realizzano la definitiva “manita” con Magrassi e riscattano prontamente il ko di domenica scorsa contro il Modena.