Serie C: Avellino ko, Lucchese in semifinale con un gol di Yeboah

Servono i supplementari per decidere il passaggio del turno tra Avellino e Lucchese. Toscani che vincono 1-0. Buon avvio dei rossoneri che ci provano per primi con la conclusione dalla distanza di Gucher. Ancora gli ospiti con Yeboah, diagonale che non trova lo specchio di porta. A metà tempo Tumbarello scalda le mani di Pane, che devia in angolo. Il portiere dell'Avellino si fa trovare pronto sulla conclusione di Guadagni da dentro l'area. La risposta del padroni di casa su punizione di Dall'Oglio, Coletta tocca in angolo. Sugli sviluppi del corner che occasione per i biancoverdi, con Benedetti che sotto misura centra la traversa. In chiusura di tempo sinistro potente di Falbo, Coletta vola per deviare la palla sul fondo. Nella ripresa è ancora la squadra di Pazienza a farsi vedere per prima, senza trovare la rete. Dalla parte opposta anche la Lucchese non trova la porta. Casarini dalla distanza ci prova prima del 90', sinistro che si perde a lato. Si va ai supplementari e al 97' si sblocca la partita. Conclusione da fuori di Magnaghi. Pane si oppone, la sfera finisce contro il palo poi sulla ribattuta, Yeboah a porta vuota deve solo toccare in porta. È il gol che decide la sfida e che vale il passaggio del turno di Coppa Italia.