Serie C : Pescara – Cesena il match clou della quindicesima giornata

La quindicesima prenderà forma domani alle 16.15 con Lucchese – Vis Pesaro e Spal – Ancona. A seguire alle 18.30 Juventus Next Gen – Arezzo e Perugia – Carrarese, una sfida che dovrà dire se esiste un'alternativa concreta al duopolio Torres e Cesena. Sulla carta sta meglio la Carrarese tre vittorie consecutive per i toscani, mentre la squadra di Francesco Baldini continua ad avere un rendimento altalenante.

La serata di domani riserva tre incontri come Pontedera – Virtus Entella e le due romagnole. Il Cesena è atteso all'esame Zeman. Il Pescara rispetto alle attese è in netto ritardo. Il momentaneo settimo posto a -12 dalla vetta non può soddisfare una piazza esigente come Pescara che a questo punto, con il campionato ancora lungo, ha l'ultima possibilità di accorciare in classifica. Tutta la pressione è quindi sugli abruzzesi obbligati a vincere.

Altro incontro di sabato ore 20.45 è quello che si gioca al Romeo Neri tra Rimini e Fermana. Il tecnico biancorosso Troise la definisce una sfida salvezza. Il programma della quindicesima si completerà con due incontri domenica 26: alle 12.30 Sestri Levante – Olbia, alle 14 un interessantissimo Torres – Gubbio. Il turno si chiuderà nel posticipo di lunedì 20.45 tra Recanatese e Pineto.