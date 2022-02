Serie C: posticipo alla Virtus Entella contro il Siena

Entella – Siena si apre con uno dei gol più belli, con la consegna di un assegno simbolico di 48 mila euro a favore del reparto di Neurochirurgia dell’Istituto Giannina Gaslini frutto della raccolta fondi a cura di Entella nel Cuore. Dopo il fischio d'inizio basta attendere undici minuti per vedere il primo gol di serata e che gol. Grandissimo sinistro di Schenetti. Conclusione incredibile con palla che supera Lanni. Una rete assolutamente da rivedere per apprezzare il gesto tecnico del giocatore di casa che sale a quota sette reti in stagione. Il Siena pareggia pochi minuti dopo con Guberti, destro a giro con palla all'incrocio. L'arbitro annulla per fuorigioco. L'Entella raddoppia al 30'. Sul cross dalla destra di Coppolaro, colpo di testa di Merkaj, Lanni riesce a respingere ma non può nulla sulla conclusione di Magrassi. Prima della fine di tempo la Virtus Entella mette al sicuro il risultato con il tris firmato da Schenetti. Sul cross dalla destra la girata di testa vale la personale doppietta. È un monologo della Virtus Entella, che però nel finale di tempo riaccende la speranza di rientrare in gara con un calcio di rigore. Fallo di Coppolaro su Ardemagni. Dal dischetto Guberti non sbaglia. Negli spogliatoi l'Entella ci va sul risultato di 3-1. Nella ripresa altro gol annullato al Siena, ma la posizione di fuorigioco di Ardemagni questa volta è più che evidente. La Virtus Enella potrebbe segnare anche la quarta rete, la squadra di Gennaro Volpe conquista i tre punti e sale a quota 49 punti in classifica, resta a 34 il Siena.