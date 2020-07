Serie C: Reggiana – Novara 2-1. Kargbo autentico protagonista

Pronostico rispettato ma con tanta fatica. La Reggiana si guadagna il diritto di giocarsi in casa, miglior coefficiente rispetto al Bari, le chance del ritorno in serie B dopo 21 anni. Andando per gradi, la solita spina nel fianco di tutte le difese, ossia Kargbo, che fin dall'inizio mette a dura prova le coronarie del suo tecnico Alvini, in protesta accesa contro l'arbitro quando sugli sviluppi di un corner, tocca con la coscia, Lanni respinge con un volo che lascia comunque qualche dubbio. Ricordiamo che in C non c'è la goal line technology. L'arbitro non concede e ammonisce Alvini per le vibranti proteste. La Reggia sbrana il Novara nei primi minuti, da lontano Zamparo, fuori poi Radrezza con un terra -aria che si schianta sulla traversa. Sinistra spaventoso del 21. Il Novara, Sbraga e il caso di dirlo, perchè prima il centrale Andrea Sbraga, rinvia corto, poi sul retropassaggio di Buzzegoli, tocca di testa corto per Lanni, ma quando sai di avere avversario uno come Kargbo, certe cose andrebbero evitate. Sbraga non può far altro che rammaricarsi per l'enorme errore commesso. Reggiana avanti con il suo gioiello. Reazione Novara con Buzzegoli su punizione fuori non di molto, poi con Gonzales che cerca il preziosismo ma deve fare i conti con il volo di Venturi. Ma è un segnale, perchè il Novara preme e sulla mancata spazzata difensiva della Regia, Buzzegoli si ritrova la sfera sul sinistro solo da incrociare per il pareggio anche giusto per quello che si è visto nella seconda parte di prima frazione. Ripresa la Reggiana ha quel giocatore capace di fare la differenza, sempre. Kargbo in area, va giù sulla pressione, non perde tempo in proteste, si rialza, e serve un pallone d'oro a Spanò per il 2-1 Reggiana. Finita, assolutamente no, perchè il Novara fa un figurone al Mapei. Palo clamoroso di Pogliano. Nel recupero altra potenziale occasione per il migliore in campo per distacco Augustus Kargbo, il giocatore della Sierra Leone colpisce la traversa esterna. Ma è lui l'uomo che spinge la Reggiana in finale. Al Mapei Stadium, Reggiana batte Novara 2-1