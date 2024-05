Serie C: si salvano Novara, Monopoli e Potenza

Per il Novara poco più che una formalità visto il successo per 3-1 ottenuto all'andata con il Fiorenzuola. Ed è tutto in discesa quando Ongaro, realizza la terza rete nelle ultime quattro gare: retropassaggio avventato di Nelli che consente al canadese di involarsi verso l'area di rigore, controllo e diagonale vincente. Il raddoppio che chiude partita e qualificazione arriva su calcio di rigore per questo presunto tocco di mano di Anelli, che il direttore di gara controlla almeno sei sette volte per poi decidere di concedere il penalty. Dagli undici metri Bentivegna realizza, ma il Novara non aveva bisogno del rigorino per restare in categoria. Nel finale rigore anche per il Fiorenzuola. Alberti scarica dentro quello che è l'ultimo gol del Fiorenzuola in Serie C. Al Silvio Piola di Novara, Novara batte Fiorenzuola 2-1, sono i piemontesi a restare in Serie C.

Molto più equilibrati i match dei play out nel Girone C. Il pareggio all'andata per 1-1 dava speranza al Francavilla capace di trovare il vantaggio con Ingrosso. A complicare le cose per il Francavilla è l'espulsione per doppia ammonizione di Di Marco. Il Monopoli ne approfitta subito e con Tommasini riporta il match in parità. Un gol che permette al Monopoli di mantenere la categoria e Virtus Francavilla retrocesso. Il Potenza meglio piazzato in classifica aveva già vinto il match dell'andata per 1-0 con il Montirosi Tuscia. E per gli ospiti la situazione si complica ancora di più quando Caturano realizza su calcio di rigore il vantaggio Potenza. La replica di Di Renzo non cambia la sostanza. Potenza salvo, Monterosi Tuscia retrocesso in D.