Serie C: vincono Vis Pesaro, Teramo e Carrarese. Espulso Nanni nella Lucchese

Continua il momento no per Nicola Nanni: l'attaccante della nazionale sammarinese, dopo l'espulsione con la Vis Pesaro di 3 giornate fa, parte titolare contro la Fermana ma – ad un quarto d'ora dalla fine – lascia ancora la sua Lucchese in inferiorità numerica. Per le “Pantere” arriva comunque uno 0-0 che li mantiene a metà classifica. E' la seconda sconfitta consecutiva, invece, per la Virtus Entella nonostante il momentaneo vantaggio a Pesaro grazie all'incornata di Coppolaro. Nella ripresa la rimonta della Vis: Marcandella, appena entrato, ribadisce in rete dopo la prima parata di Borra mentre Cannavò sigla il definitivo 2-1 con un gran colpo di testa a 20 dal 90'.

Stesso risultato e stesse modalità di vittoria anche per il Teramo. Il Grosseto va avanti con l'ex Ravenna Nocciolini ma gli abruzzesi pareggiano già nei primi 45 minuti con D'Andrea al termine di una bella azione corale. Al 61' il 2-1 dei biancorossi, sempre con D'Andrea. Teramo che sale a quota 33, i toscani sono ancora fanalino di coda a -5 dai play-out. In zona play-off c'è la Carrarese: ai marmiferi di Totò Di Natale basta l'ennesimo colpo di testa della giornata - questa volta di Energe – per superare 1-0 il Gubbio. A reti bianche, infine, Siena-Viterbese e Olbia-Aquila Montevarchi.